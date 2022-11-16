Военнослужащие отразили наступление оккупантов в районе 9 населенных пунктов Украины

Детали

Начались 266 сутки российского широкомасштабного вторжения в Украину.

Противник пытается сдерживать действия сил обороны на отдельных направлениях и продолжает оборудовать оборонные рубежи на левом берегу Днепра. В то же время, не прекращает наступательных действий на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

За минувшие сутки украинские воины отбили атаки российских оккупантов в районах населенных пунктов Белогоровка, Курдюмовка, Новокалиново, Веселое, Авдеевка, Первомайское, Водяное, Новомихайловка и Времевка Донецкой области.

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За прошедшие сутки Российская Федерация нанесла массированный ракетный удар по объектам военной и гражданской инфраструктуры Украины. Под поражение попали жилые дома граждан и объекты критической инфраструктуры Киевской, Житомирской, Винницкой, Полтавской, Львовской, Хмельницкой и других областей нашей страны.

Напомним

Во время своего вечернего обращения Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что от массированного российского удара 15 ноября около десяти миллионов украинцев остались без света.