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The Guardian

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Військовий трибунал М'янми засудив до 20 років ув'язнення 28 осіб за підпал фабрик, пов'язаних з Китаєм

Київ • УНН

 • 10722 перегляди

КИЇВ. 28 травня. УНН. Військовий трибунал М’янми засудив 28 осіб до 20 років тюремного ув’язнення з каторжними роботами за підпали двох заводів, після того, як в березні під час заворушень в Янгоні були підпалені кілька заводів, які фінансуються в основному Китаєм. Про це інформує УНН з посиланням на Reuters.

Військовий трибунал М'янми засудив до 20 років ув'язнення 28 осіб за підпал фабрик, пов'язаних з Китаєм

Деталі

Інформаційний портал Myawady, керований армією, повідомив, що злочинці напали на взуттєву і швейну фабрики в промисловому передмісті Хлаінг Тар'яр найбільшого міста М’янми.

Після пожеж в передмісті було введено військовий стан, десятки людей були вбиті або поранені, коли сили безпеки відкрили вогонь по противоєнним демонстрантам, повідомили ЗМІ і група активістів.

Посольство Китаю в М’янмі заявило тоді, що багато китайських співробітників були поранені і опинилися в пастці в результаті підпалів, і закликало М’янму захистити китайську власність і громадян.

Як повідомив в березні державний таблоїд Китаю Global Times, в цілому 32 фабрики з китайськими інвестиціями зазнали вандалізму, а майновий збиток досяг 240 мільйонів юанів (36,9 мільйона доларів).

Вважається, що Китай підтримує військову хунту, що повалила 1 лютого обраний уряд Аунг Сан Су Чжи.

Жодна група не взяла на себе відповідальність за підпал заводів.

Контекст

У М’янмі панує хаос з тих пір, як армія прийшла до влади і заарештувала Су Чжи та інших членів її партію, з щоденними протестами, маршами і страйками проти хунти.

Сили безпеки відповіли смертоносною силою, вбивши понад 800 осіб, за даними групи активістів Асоціації допомоги політичним в’язням. Військові заперечують цю цифру, і лідер перевороту Мін Аунг Хлаінг недавно заявив, що в ході заворушень загинуло близько 300 осіб, в тому числі 47 поліцейських.

Поряд з відновленням конфлікту з етнічними силами в прикордонних районах, відбулась ескалація бойових дій між армією М’янми і ополченцями, які виступають проти збройних сил в деяких регіонах.

За повідомленнями жителів і ЗМІ, в східній частині М’янми, недалеко від кордону штатів Шан і Кая, в ході недавніх боїв було вбито десятки співробітників сил безпеки і місцевих бойовиків.

Житель, що сховався недалеко від міста Демосу, повідомив, що в четвер увечері відключили електрику і розгорілися бої з постійним гуркотом артилерії.

За підрахунками Асоціації допомоги політичним в’язням більше 40 000 людей ховаються в околицях міста і потребують їжі, одягу і даху над головою.

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