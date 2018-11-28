Військовим негайно підвищать зарплату у разі агресії РФ

“У разі факту наземної агресії РФ проти України на суходолі, дав завдання підготувати документи та запровадити підвищене грошове забезпечення для українських військових не з 1 січня, як планувалося, а з дня початку агресії. Відповідне доручення поставив під час відвідання 169-го навчального центру Сухопутних військ ЗСУ на Чернігівщині”, — заявив Президент.

Нагадаємо, грошове забезпечення українських військовослужбовців у 2019 році буде збільшено на 35-37%.

Як повідомляв УНН, Президент розповів, яку зарплату отримуватимуть військові у зоні бойових дій.

Додамо, що Адміністрація Президента оприлюднила текст президентського указу № 393/2018 від 26 листопада “Про введення воєнного стану в Україні”, яким постановлено ввести в Україні воєнний стан із 14:00 26 листопада 2018 року строком на 30 діб до 14:00 26 грудня 2018 року.

Як повідомляв УНН, 25 листопада у районі Керченської протоки стався російський збройний напад та захоплення українських військових катерів “Бердянськ”, “Нікополь” та буксира “Яни Капу”, які здійснювали морський перехід з порту Одеса до порту Маріуполь - з Чорного в Азовське море, також були поранені та захоплені у полон члени їхніх екіпажів. У МЗС висловили з приводу цього категоричний протест Російській Федерації, вказавши, що це є черговим актом збройної агресії РФ проти України.