Военным немедленно повысят зарплату в случае агрессии РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. Президент Украины Петр Порошенко поручил подготовить документы и ввести повышенное денежное обеспечение для украинских военных не с 1 января, как планировалось, а со дня начала агрессии со стороны РФ, если она будет иметь место. Об этом глава государства написал в сети Facebook, сообщает УНН.
"В случае факта наземной агрессии РФ против Украины на суше, дал задание подготовить документы и ввести повышенное денежное обеспечение для украинских военных не с 1 января, как планировалось, а со дня начала агрессии. Соответствующее поручение поставил во время посещения 169-го учебного центра Сухопутных войск ВСУ на Черниговщине", - заявил Президент.
Напомним, денежное обеспечение украинских военнослужащих в 2019 году будет увеличено на 35-37%.
Как сообщал УНН, Президент рассказал, какую зарплату будут получать военные в зоне боевых действий.
Добавим, что Администрация Президента обнародовала текст президентского указа № 393/2018 от 26 ноября "О введении военного положения в Украине", которым постановлено ввести в Украине военное положение с 14:00 26 ноября 2018 сроком на 30 суток до 14:00 26 декабря 2018 года.
Как сообщал УНН, 25 ноября в районе Керченского пролива произошло российское вооруженное нападение и захват украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполь - из Черного в Азовское море, также были ранены и захвачены в плен члены их экипажей. В МИД выразили по этому поводу категорический протест Российской Федерации, указав, что это является очередным актом вооруженной агрессии РФ против Украины.