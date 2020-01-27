Військові США підтвердили, що їхній літак розбився в Афганістані
Київ • УНН
КИЇВ. 27 січня. УНН. Військовий літак США розбився на сході Афганістану 27 січня, повідомили американські військові і сили під командуванням НАТО в країні. Про це пише Радыо Свобода, передаэ УНН.
Зазначається, що ознак того, що літак був збитий “ворожим вогнем”, немає.
Речник американських сил в Афганістані полковник Сонні Леґґет заявив, що військовий літак Bombardier E-11A розбився в провінції Газні. За його словами, причини авіакатастрофи розслідують.
“Поки причина катастрофи розслідується, немає ніяких ознак того, що катастрофа була спричинена ворожим вогнем”, — сказав Леґґет.
Інформації про жертв чи інших подробиць він не навів.
При цьому в представництві сил під командуванням НАТО Радіо Свобода електронним листом повідомили: “Заяви „Талібану“ про те, що ще якісь літаки зазнали катастрофи — неправдиві”.
Раніше екстремістське угруповання “Талібан” заявило, що збило американський військовий літак над провінцією Газні в Афганістані.
Бойовики стверджували, що літак мав розвідувальну місію. За їхніми словами, усі військові на борту, включно з високопосадовцями, загинули.
Зранку 27 січня, посилаючись на попередні дані, губернатор провінції Газні Вахідула Калімзай повідомив афганській службі Радіо Свобода, що літак належав національному авіаперевізнику Ariana Airlines і перевозив 83 людей. Згодом авіакомпанія заперечила цю інформацію.
Провінція Газні розташована в передгір’ях Гіндукуша.