Военные США подтвердили, что их самолет разбился в Афганистане

Отмечается, что признаков того, что самолет был сбит “вражеским огнем”, нет.

Представитель американских сил в Афганистане полковник Сонни Леггет заявил, что военный самолет Bombardier E-11A разбился в провинции Газни. По его словам, причины авиакатастрофы расследуются.

“Пока причина катастрофы расследуется, нет никаких признаков того, что катастрофа была вызвана вражеским огнем”, — сказал Леггет.

Информации о жертвах или иных подробностей он не привел.

При этом в представительстве сил под командованием НАТО Радио Свобода электронным письмом сообщили: “Заявления” Талибана “о том, что еще какие-то самолеты потерпели крушение — ложные”.

Ранее экстремистская группировка “Талибан” заявила, что сбила американский военный самолет над провинцией Газни в Афганистане.

Боевики утверждали, что самолет имел разведывательную миссию. По их словам, все военные на борту, включая высокопоставленными чиновниками, погибли.

Утром 27 января, ссылаясь на предварительные данные, губернатор провинции Газни Вахидула Калимзай сообщил афганской службе Радио Свобода, что самолет принадлежал национальном авиаперевозчику Ariana Airlines и перевозил 83 человек. Впоследствии авиакомпания отрицала эту информацию.

Провинция Газни расположена в предгорьях Гиндукуша.