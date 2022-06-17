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Військова допомога, оголошена під час "Рамштайн-3", зараз суттєво не змінить ситуацію на фронті - експерт

Військова допомога, оголошена під час "Рамштайн-3", зараз суттєво не змінить ситуацію на фронті - експерт

Київ • УНН

 • 188585 перегляди

КИЇВ. 16 червня. УНН. Поставки зброї, оголошені під час зустрічі у форматі "Рамштайн", зараз не зможуть суттєво вплинути на ситуацію, адже для цих цілей її потрібно більше. Таку думку в коментарі УНН висловив військовий експерт Михайло Жирохов.

Цитата

"Ситуацію це змінює дуже повільно. Тобто так, щоб вже завтра пішли у контрнаступ – то ні, бо нам потрібно більше зброї. Тим більше, зараз оперативна пауза, коли ми намагаємося накопичити зброю, підготувати максимальну кількість військовослужбовців, щоб вони могли працювати. І коли в якийсь момент її буде достатньо, щоб перейти в контрнаступ на одному з напрямків, тоді й підемо. Тобто зараз іде рутинна робота, бо війна затягнулася. Так не буває, що сьогодні передали танк чи вертоліт, а зараз його вже кинули в бій. Це планомірна робота", – зазначив експерт.

Деталі

Щодо термінів поставок зброї, про передачу якої оголосили під час зустрічі у форматі "Рамштайн", то її передають вже зараз. Понад те, за словами Жирохова, вертольоти, передачу яких пообіцяла Словаччина, уже в нас і активно використовуються. Щодо нового пакету військової допомоги від США, то він надійде із серпня.

"Пакет допомоги на 1 мільярд доларів, який обіцяють США, буде у серпні. Це пов’язано із американським законодавством, скоріше надати вони просто не можуть. Це буде 12-й пакет допомоги, а зараз поставляються 10-й і 11-й пакети, адже вони ще не повністю реалізовані. Тобто ні HIMARS, ні М270, який вони обіцяли, ще не передані і будуть передаватися до включно серпня", – повідомив Жирохов.

Чи закінчиться війна до кінця року, то, за словами експерта, поки складно сказати.

"Від того, як закінчиться літня кампанія, а вона закінчиться у вересні, тоді буде зрозуміло, на яких ми позиціях. Але Захід почав тиснути, щоб було мирна угода, і чим скоріше, тим краще, тому що треба буде збирати врожай, готуватися до осінньо-зимового сезону. А їм буде потрібен газ. Вони не хочуть затягувати і, можливо, якимось чином зможуть дотиснути, на жаль», – зазначив експерт.

Нагадаємо

Президент США Джо Байден поінформував українського колегу Володимира Зеленського про надання Сполученими Штатами ще 1 мільярда доларів безпекової допомоги Україні.

Міністр оборони США Ллойд Остін повідомив про основні пакети допомоги, які оголосили міністри країн-партнерів за підсумками третьої зустрічі у форматі "Рамштайн". Зокрема, Німеччина передасть РСЗВ, Словаччина – вертольоти, ще три країни – артилерію.

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