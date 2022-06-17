Военная помощь, объявленная во время "Рамштайн-3", сейчас существенно не изменит ситуацию на фронте - эксперт

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"Ситуацию это меняет очень медленно. То есть так, чтобы уже завтра пошли в контрнаступление – нет, потому что нам нужно больше оружия. Тем более, сейчас оперативная пауза, когда мы пытаемся накопить оружие, подготовить максимальное количество военнослужащих, чтобы они могли работать, и когда в какой-то момент ее будет достаточно, чтобы перейти в контрнаступление на одном из направлений, тогда и пойдем, то есть сейчас идет рутинная работа, потому что война затянулась. Так не бывает, что сегодня передали танк или вертолет, а сейчас его уже бросили в бой. Это планомерная работа", – отметил эксперт.

Детали

Что касается сроков поставок оружия, о передаче которого объявили во время встречи в формате "Рамштайн", то его передают уже сейчас. Более того, по словам Жирохова, вертолеты, передачу которых пообещала Словакия, уже у нас активно используются. Относительно нового пакета военной помощи от США, он поступит с августа.

"Пакет помощи на 1 миллиард долларов, который обещают США, будет в августе. Это связано с американским законодательством, скорее предоставить они просто не могут. Это будет 12-й пакет помощи, а сейчас поставляются 10-й и 11-й пакеты, ведь они еще не полностью реализованы. То есть ни HIMARS, ни М270, который они обещали, еще не переданы и будут передаваться вплоть до августа", – сообщил Жирохов.

Закончится ли война до конца года, то, по словам эксперта, пока сложно сказать.

"От того, как закончится летняя кампания, а она закончится в сентябре, тогда будет понятно, на каких мы позициях. Но Запад начал оказывать давление, чтобы было мирное соглашение, и чем скорее, тем лучше, потому что нужно будет убирать урожай, готовиться к осенне-зимнему сезону. А им потребуется газ. Они не хотят затягивать и, возможно, каким-то образом смогут дожать, к сожалению», – отметил эксперт.

Напомним

Президент США Джо Байден проинформировал украинского коллегу Владимира Зеленского о предоставлении Соединенными Штатами еще 1 миллиарда долларов помощи на безопасность Украины.

Министр обороны США Ллойд Остин сообщил об основных пакетах помощи, которые объявили министры стран-партнеров по итогам третьей встречи в формате "Рамштайн". В частности, Германия передаст РСЗО, Словакия – вертолеты, еще три страны – артиллерию.