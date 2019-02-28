Вийшов трейлер фільму "Люди Ікс: Темний Фенікс"
Київ • УНН
КИЇВ. 28 лютого. УНН. В інтернеті з'явився трейлер фільму "Люди Ікс: Темний Фенікс". Про це повідомляє УНН з посиланням на YouTube-канал 20th Century Fox UK.
У фільмі показана юність героїні Фенікс і її становлення. Джин Грей починає розвивати в собі неймовірні можливості, які терзають її і перетворюють в Темного Фенікса. В результаті членам команди доводиться вибирати між виживанням людства і життям одного з представників групи.
У фільмі знялися Софі Тернер, Джеймс Макевой, Джессіка Честейн і Дженніфер Лоуренс.
Вихід фільму в кінотеатрах очікується влітку 2019 року.
Нагадаємо, на сцені театру “Долбі” у Лос-Анджелесі 24 лютого пройшло нагородження преміями Американської Академії кінематографічних мистецтв і наук "Оскар-2019".