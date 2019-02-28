Вышел трейлер фильма "Люди Икс: Темный Феникс"
Киев • УНН
КИЕВ. 28 февраля. УНН. В интернете появился трейлер фильма "Люди Икс: Темный Феникс". Об этом сообщает УНН со ссылкой на YouTube-канал 20th Century Fox UK.
В фильме показана юность героини Феникс и ее становление. Джин Грей начинает развивать в себе невероятные возможности, которые терзают её и превращают в Тёмного Феникса. В итоге членам команды приходится выбирать между выживанием человечества и жизнью одного из представителей группы.
В фильме снялись Софи Тёрнер, Джеймс Макэвой, Джессика Честейн и Дженнифер Лоуренс.
Выход фильма в кинотеатрах ожидается летом 2019 года.
Напомним, на сцене театра “Долби” в Лос-Анджелесе 24 февраля прошло награждение премиями Американской Академии кинематографических искусств и наук "Оскар-2019".