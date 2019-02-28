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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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Вышел трейлер фильма "Люди Икс: Темный Феникс"

Вышел трейлер фильма "Люди Икс: Темный Феникс"

Киев  •  УНН

 • 10324 просмотра

КИЕВ. 28 февраля. УНН. В интернете появился трейлер фильма "Люди Икс: Темный Феникс". Об этом сообщает УНН со ссылкой на YouTube-канал 20th Century Fox UK.

В фильме показана юность героини Феникс и ее становление. Джин Грей начинает развивать в себе невероятные возможности, которые терзают её и превращают в Тёмного Феникса. В итоге членам команды приходится выбирать между выживанием человечества и жизнью одного из представителей группы.

В фильме снялись Софи Тёрнер, Джеймс Макэвой, Джессика Честейн и Дженнифер Лоуренс.

Выход фильма в кинотеатрах ожидается летом 2019 года.

Напомним, на сцене театра “Долби” в Лос-Анджелесе 24 февраля прошло награждение премиями Американской Академии кинематографических искусств и наук "Оскар-2019".

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