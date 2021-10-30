"Вийшов парадокс": Голубовська каже, молодь вакцинована більше, ніж групи ризику

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“У нас зараз така ситуація, що в клініках летальність переважно у груп ризику — це десь 50-60+. І переважна маса цих людей, особливо 60+, 70+ — вони невакциновані. Це основна група ризику, на яку мало бути спрямовано. І коли вийшла дорожня карта, її критикували тому, що не треба було наголошувати на молодих, навіть якщо вони працюють у МВС чи ще десь. Треба акцентуватися на тих людях, які вмирають найбільше. Які є резистентними до нашого лікування”, — заявила Голубовська.

Деталі

Вона також зазначила, що у цій ситуації у нас у країні вийшов парадокс.

“Вийшов парадокс. У нас молодь більше вакцинована, ніж вакциновані ці групи ризику”, — зазначила Голубовська.

Доповнення

Повний курс вакцинації від коронавірусної хвороби COVID-19 в Україні з кінця лютого отримали близько 7,4 мільйона людей. Загалом зробили вже майже 17,4 млн щеплень, за останню добу з яких рекордні понад 317 тисяч.