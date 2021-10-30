"Вышел парадокс": Голубовская говорит, молодежь вакцинирована больше, чем группы риска

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“У нас сейчас такая ситуация, что в клиниках детальность в основном у групп риска — это где-то 50-60+. И подавляющая масса этих людей, особенно 60+, 70+, — они не вакцинированы. Это основная группа риска, на которую должно было быть всё направлено. И когда вышла дорожная карта, ее критиковали потому, что не надо было делать акцент на молодых, даже если они работают в МВД или еще где-то. Надо акцентироваться на тех людях, которые умирают больше всего. Которые резистентны к нашему лечению”, — заявила Голубовская.

Детали

Она также отметила, что в этой ситуации у нас в стране получился парадокс.

“Получился парадокс. У нас молодежь больше вакцинирована чем вакцинированы эти группы риска”, — отметила Голубовская.

Дополнение

Полный курс вакцинации от коронавирусной болезни COVID-19 в Украине с конца февраля получили около 7,4 миллиона человек. В общей сложности сделали уже почти 17,4 млн прививок, за последние сутки из которых рекордных более чем 317 тысяч.