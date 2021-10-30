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Очередной рекорд вакцинации от COVID-19: количество прививок за сутки преодолело отметку в 300 тысяч

Киев • УНН

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КИЕВ. 30 октября. УНН. Полный курс вакцинации от коронавирусной болезни COVID-19 в Украине с конца февраля получили около 7,4 миллиона человек. При этом в общей сложности сделали уже почти 17,4 млн прививок, за последние сутки из которых рекордные более 317 тысяч, при этом второй день подряд свыше 200 тысяч первой дозой. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.

Очередной рекорд вакцинации от COVID-19: количество прививок за сутки преодолело отметку в 300 тысяч

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Новый рекорд прививок: за сутки вакцинировано более 317 тыс. украинцев! Одну дозу вакцины уже получили более 10 млн. человек! За сутки 29 октября в Украине 317 209 человек были вакцинированы против COVID-19. Одну дозу получили 232 698 человек, полностью иммунизированы — 84 511 человек“, — говорится в сообщении.

Подробности

С начала вакцинальной кампании привито 10 022 978 человек, из них получили одну дозу — 10 022 976 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы — 7 377 032 человека (из них два человека получили одну дозу за границей). В общей сложности проведено 17 400 008 прививок.

94% госпитализированных из COVID-19 на прошлой неделе — невакцинированы.

Дополнение

В Украине продолжается 5-й этап кампании по вакцинации против COVID-19, на котором прививаться могут все желающие украинцы в возрасте от 18 лет.

Согласно отчету KSE за неделю до 6 октября, несмотря на выход в конце сентября на рекомендованный уровень вакцинации первой дозой в 100 тысяч прививок за сутки, позже эти темпы снизились до 70 тысяч.

Но на прошлой неделе этот показатель снова превысил 100 тысяч. Это происходит на фоне перехода ряда областей Украины в “красную” зону. Там действуют ослабления карантинных ограничений для привитых людей и необходимо иметь для этого COVID-сертификат о вакцинации. К примеру, власти Днепра заявляли, что в центры вакцинации выстроились очереди, как только регион вошел в “красную” зону. Такая же ситуация и в Запорожье, в Одессе.

В “красной” зоне уже находятся Запорожская, Одесская, Донецкая, Херсонская, Днепропетровская, Сумская, Ровенская и Николаевская области. А с 30 октября “красную” зону карантина вводят в Житомирской, Ивано-Франковской, Киевской, Луганской, Львовской, Хмельницкой и Черниговской областях.

Как заявил мэр Киева Виталий Кличко, столица также находится на грани “красной” зоны.

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