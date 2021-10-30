Очередной рекорд вакцинации от COVID-19: количество прививок за сутки преодолело отметку в 300 тысяч

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Новый рекорд прививок: за сутки вакцинировано более 317 тыс. украинцев! Одну дозу вакцины уже получили более 10 млн. человек! За сутки 29 октября в Украине 317 209 человек были вакцинированы против COVID-19. Одну дозу получили 232 698 человек, полностью иммунизированы — 84 511 человек“, — говорится в сообщении.

Подробности

С начала вакцинальной кампании привито 10 022 978 человек, из них получили одну дозу — 10 022 976 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы — 7 377 032 человека (из них два человека получили одну дозу за границей). В общей сложности проведено 17 400 008 прививок.

94% госпитализированных из COVID-19 на прошлой неделе — невакцинированы.

Дополнение

В Украине продолжается 5-й этап кампании по вакцинации против COVID-19, на котором прививаться могут все желающие украинцы в возрасте от 18 лет.

Согласно отчету KSE за неделю до 6 октября, несмотря на выход в конце сентября на рекомендованный уровень вакцинации первой дозой в 100 тысяч прививок за сутки, позже эти темпы снизились до 70 тысяч.

Но на прошлой неделе этот показатель снова превысил 100 тысяч. Это происходит на фоне перехода ряда областей Украины в “красную” зону. Там действуют ослабления карантинных ограничений для привитых людей и необходимо иметь для этого COVID-сертификат о вакцинации. К примеру, власти Днепра заявляли, что в центры вакцинации выстроились очереди, как только регион вошел в “красную” зону. Такая же ситуация и в Запорожье, в Одессе.

В “красной” зоне уже находятся Запорожская, Одесская, Донецкая, Херсонская, Днепропетровская, Сумская, Ровенская и Николаевская области. А с 30 октября “красную” зону карантина вводят в Житомирской, Ивано-Франковской, Киевской, Луганской, Львовской, Хмельницкой и Черниговской областях.

Как заявил мэр Киева Виталий Кличко, столица также находится на грани “красной” зоны.