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Вивезення понад півмільярда євро з України: у ДБР відкрили справу проти львівських митників

Вивезення понад півмільярда євро з України: у ДБР відкрили справу проти львівських митників

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 вересня. УНН. Слідчі ДБР розпочали досудове розслідування за фактом неналежного виконання службових обов’язків працівниками одного з митних постів Львівської митниці ДФС. Це сприяло вивезенню незадекларованих готівкових коштів у сумі 650 тисяч євро через державний кордон України. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ДБР.

“...правоохоронці Республіки Польща затримали трьох громадян України та громадянина Хорватії на митному кордоні “Hrebenne — Рава-Руська” — у них вилучили незадекларовану готівку в сумі 650 тисяч євро. До цього згадані особи безперешкодно пройшли митний огляд на українському пункті пропуску",- йдеться в повідомленні.

Зазначається, що серед затриманих - колишня дружина одного із керівників Національної поліції України.

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Також, відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України — службова недбалість, тобто невиконання, або неналежне виконання службовою особою своїх службових обов’язків через несумлінне ставлення до них, якщо воно спричинило тяжкі наслідки.

Як повідомляв УНН, 23 вересня у соцмережах поширювали інформацію про затримання колишної дружини голови Національної поліції України Сергія Князєва, а також ще трьох осіб у пункті пропуску на польському кордоні з 650 тис. євро, що не були задекларовані.

Пізніше Князєв спростував інформацію про затримання ексдружини на кордоні з Польщею.

Проте 24 вересня у Польщі зробили заяву про спробу ввезення з України до Польщі 500 тисяч євро. Як повідомило Польське радіо, затримано четверо осіб, розслідується відмивання грошей.

Українські Національні Новини

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