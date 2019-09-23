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Князєв спростував інформацію про затримання ексдружини на кордоні з Польщею: подробиці

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 вересня. УНН. Сьогодні моє приватне життя стало топ-темою для обговорення. Моя колишня дружина, мати наших трьох дітей, а також я особисто стали об’єктами інформаційної атаки. Це брехня, яка не має нічого спільного з реальністю. Так глава Нацполіції Сергій Князєв прокоментував інформацію про нібито затримання його колишньої дружини на кордоні із Польщею із великою сумою готівки, передає УНН.

“Сьогодні моє приватне життя стало топ-темою для обговорення. Моя колишня дружина, мати наших трьох дітей, а також я особисто стали об’єктами інформаційної атаки. Засоби масової інформації миттєво поширили „новину“ про перевезення нею мало не мішків із грошима. Це брехня, яка не має нічого спільного з реальністю”, — написав Князєв на своїй сторінці у Facebook.

Також глава Нацполіції повідомив “по суті” інформацію про події на польському кордоні.

“Пані Князєва є співробітником великої будівельної компанії „Атлант“ зі штатом понад 500 осіб, яку очолює пан Вадим Каган. Вони дійсно перетинали разом кордон. На кордоні громадянин Каган заявив польським чиновникам про наявність певної суми готівки, яка належить йому. Вказані грошові кошти були отримані у результаті угоди щодо продажу торговельного приміщення у центрі столиці. Звісно, угода оформлена згідно з чинним законодавством та сплаченими податками. Але наявного пакету документів щодо задекларованих грошей польським державним службовцям не вистачило. Польськими правоохоронцями та паном Каганом було прийнято спільне рішення про пред’явлення ще деяких оригіналів. Після цього інцидент було вичерпано”, — написав він.

Крім того, Князєв додав, що у цей час в автомобілі знаходився український та європейський партнери пана Кагана, а також найманий працівник фірми — пані Князєва, яка працює у компанії не перший рік.

“Передбачаючи питання, ніяких цінностей у громадянки Князєвої не було вилучено. При собі у дамській сумочці мала особисті кошти та готівку на відрядження у сумі 2100 євро, які не зацікавили правоохоронців”, — резюмував він.

Нагадаємо, у соцмережах поширюють інформацію про затримання колишної дружини голови Національної поліції України Сергія Князєва, а також ще трьох осіб у пункті пропуску на польському кордоні з 650 тис. євро, що не були задекларовані.

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