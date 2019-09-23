Князєв спростував інформацію про затримання ексдружини на кордоні з Польщею: подробиці

КИЇВ. 23 вересня. УНН. Сьогодні моє приватне життя стало топ-темою для обговорення. Моя колишня дружина, мати наших трьох дітей, а також я особисто стали об’єктами інформаційної атаки. Це брехня, яка не має нічого спільного з реальністю. Так глава Нацполіції Сергій Князєв прокоментував інформацію про нібито затримання його колишньої дружини на кордоні із Польщею із великою сумою готівки, передає УНН.