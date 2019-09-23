З'явилась інформація про затримання ексдружини Князєва на польській митниці з 650 тис. євро готівкою
Київ • УНН
КИЇВ. 23 вересня. УНН. У соцмережах поширюють інформацію про затримання колишної дружини голови Національної поліції України Сергія Князєва, а також ще трьох осіб у пункті пропуску на польському кордоні з 650 тис. євро, що не були задекларовані. Відзначимо, що про це на своїй сторінці у Facebook написав відомий блогер, а також колишній співробітник української митниці Павло Верещагін, але офіційно інформація не підтверджена, передає УНН.
“22 вересня польські митники на авто переході „Хребенне — Рава-Руська“ затримали дружину високопосадовця Нацполіції України, + ще двох громадян України, та одного громадянина Хорватії. Вони їхали з України до Польщі на тр/з Мерседес р.н. КА0007ВХ. Причина затримання недекларування 650 тис. євро”, — написав Верещагін.
За його словами, за отриманою інформацією з української сторони перетин кордону/коридор забезпечувався представниками Прикордонної служби України.
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"Станом на даний час, вони досі в статусі затриманих на польському кордоні", - додав блогер.
Пізніше інформацію про затримання підтвердив і колишній нардеп Сергій Лещенко.
"Двоє не пов'язаних з собою джерела з України та Польщі повідомили, що в автомобілі з понад півмільйона незадекларованих євро була дружина глави Нацполіціі Князєва. Поки це чутки, але диму без вогню не буває", - написав він у Telegram.
Проте у Держприкордонслужбі на питання УНН про затримання на польському кордоні українців із великою сумою готівки повідомили, що не отримували ніякої подібної інформації від польських колег.
Отримати коментар у представників Нацполіції УНН наразі не вдалося. Наразі продовжуємо перевіряти інформацію.