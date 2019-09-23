З'явилась інформація про затримання ексдружини Князєва на польській митниці з 650 тис. євро готівкою

КИЇВ. 23 вересня. УНН. У соцмережах поширюють інформацію про затримання колишної дружини голови Національної поліції України Сергія Князєва, а також ще трьох осіб у пункті пропуску на польському кордоні з 650 тис. євро, що не були задекларовані. Відзначимо, що про це на своїй сторінці у Facebook написав відомий блогер, а також колишній співробітник української митниці Павло Верещагін, але офіційно інформація не підтверджена, передає УНН.