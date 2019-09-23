Появилась информация о задержании экс-супруги Князева на польской таможне с 650 тыс. евро наличными

КИЕВ. 23 сентября. УНН. В соцсетях распространяют информацию о задержании бывшей жены главы Национальной полиции Украины Сергея Князева, а также еще трех человек в пункте пропуска на польской границе с 650 тыс. евро, которые не были задекларированы. Отметим, что об этом на своей странице в Facebook написал известный блогер, а также бывший сотрудник украинской таможни Павел Верещагин, но официально информация не подтверждена, передает УНН.