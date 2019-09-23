Князев опроверг информацию о задержании бывшей жены на границе с Польшей: подробности

"Сегодня моя частная жизнь стало топ-темой для обсуждения. Моя бывшая жена, мать наших троих детей, а также я лично стали объектами информационной атаки. Средства массовой информации мгновенно распространили "новость" о перевозке ней почти мешков с деньгами. Это ложь, которая не имеет ничего общего с реальностью", - написал Князев на своей странице в Facebook.

Также глава Нацполиции сообщил "по существу" информацию о событиях на польской границе.

"Госпожа Князева является сотрудником крупной строительной компании "Атлант" со штатом более 500 человек, которую возглавляет господин Вадим Каган. Они действительно пересекали вместе границу. На границе гражданин Каган заявил польским чиновникам о наличии определенной суммы наличности, принадлежащей ему. Указанные денежные средства были получены в результате сделки по продаже торгового помещения в центре столицы. Конечно, сделка оформлена в соответствии с действующим законодательством и уплаченными налогами. Но имеющегося пакета документов относительно задекларированных денег польским государственным служащим не хватило. Польскими правоохранителями и господином Каганом было принято совместное решение о предъявлении еще некоторых оригиналов. После этого инцидент был исчерпан", - написал он.

Кроме того, Князев добавил, что в настоящее время в автомобиле находился украинский и европейский партнеры господина Кагана, а также наемный работник фирмы - госпожа Князева, которая работает в компании не первый год.

"Предвидя вопрос, никаких ценностей у гражданки Князевой не было изъято. При себе в дамской сумочке были личные средства и наличные на командировку в сумме 2100 евро, которые не заинтересовали правоохранителей", - резюмировал он.

Напомним, в соцсетях распространяют информацию о задержании бывшей жены председателя Национальной полиции Украины Сергея Князева, а также еще трех человек в пункте пропуска на польской границе с 650 тыс. евро, которые не были задекларированы.