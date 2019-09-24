Польща про спробу ввезення з України 500 тис. євро: розслідується відмивання коштів
Київ • УНН
КИЇВ. 24 вересня. УНН. У Польщі зробили заяву про спробу ввезення з України до Польщі 500 тисяч євро. Як повідомляє Польське радіо, затримано четверо осіб, розслідується відмивання грошей, передає УНН.
Як пише видання, спроба незаконного ввезення 500 тисяч євро з України в Польщу була припинена прикордонниками на контрольно-пропускному пункті в Гребенне.
"Чотири людини були затримані за підозрою у відмиванні грошей. Справу розслідувала районна прокуратура міста Замосць", - повідомив прес-секретар районної прокуратури міста Замосць Артур Шикула.
Видання уточнює, що серед затриманих троє громадян України і один хорват.
"... у суботу на прикордонному пункті пропуску в Гребенне три громадянина України і Хорватії були затримані прикордонниками. Вони намагалися перевезти суму 500 тис. євро з України в Польщу на автомобілі без попереднього повідомлення", - йдеться у повідомленні.
В інтересах слідства обвинувачення більше не розкриває ніяких подробиць у справі.
Як повідомляв УНН, 23 вересня у соцмережах поширювали інформацію про затримання колишної дружини голови Національної поліції України Сергія Князєва, а також ще трьох осіб у пункті пропуску на польському кордоні з 650 тис. євро, що не були задекларовані.
Пізніше Князєв спростував інформацію про затримання ексдружини на кордоні з Польщею.