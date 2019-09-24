Голова Нацполіції заявив про відставку
Київ • УНН
КИЇВ. 24 вересня. УНН. Голова національної поліції України Сергій Князєв подав у відставку. Про це він повідомив сьогодні на пресконференції, передає УНН.
“Я дуже люблю свою роботу. Це дійсно справа мого життя, якій я віддав 28 років. Але я прийняв рішення подати у відставку. І я тільки що повернувся, передавши міністру внутрішніх справ заяву щодо увільнення мене з посади”, — сказав Князєв.
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Нагадаємо, у Національній поліції України почалася заміна керівного складу - з посад вже звільнено двох заступників голови відомства Сергія Князєва.
Як повідомляв УНН, 23 вересня у соцмережах поширювали інформацію про затримання колишної дружини голови Національної поліції України Сергія Князєва, а також ще трьох осіб у пункті пропуску на польському кордоні з 650 тис. євро, що не були задекларовані.
Пізніше Князєв спростував інформацію про затримання ексдружини на кордоні з Польщею.