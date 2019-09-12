Кадрові ротації у МВС: названо імена нових заступників глави Нацполіції
Київ • УНН
КИЇВ. 12 вересня. УНН. Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков прийняв відставку трьох заступників голови Нацполіції, а також призначив двох нових, передає УНН із посиланням на пресслужбу МВС.
“Відповідно до наказу міністра внутрішніх справ із лав Національної поліції звільнено першого заступника голови НПУ — керівника кримінальної поліції генерала поліції другого рангу В’ячеслава Аброськіна, заступника голови — начальника Головного слідчого управління генерала поліції третього рангу Віталія Невгада, заступника голови — начальника Департаменту захисту економіки генерала поліції третього рангу Ігоря Купранця”, — йдеться у повідомленні.
Окрім цього, наказом міністра внутрішніх справ на посаду першого заступника голови Національної поліції — керівника кримінальної поліції призначено генерала поліції третього рангу Євгена Коваля, який раніше обіймав посаду начальника Департаменту внутрішньої безпеки НПУ.
Підполковник поліції Максим Цуцкірідзе, який обіймав посаду заступника керівника ГСУ, рішенням міністра призначений заступником голови Національної поліції — керівником Головного слідчого управління.
“Заступники голови Національної поліції В’ячеслав Аброськін, Ігор Купранець і Віталій Невгад припинили свою службу в органах Нацполіції. Вони служили українському народові у надважкий перехідний період для правоохоронних органів і під час війни на Донбасі. Дякую за службу кожному. Новим керівникам бажаю служити гідно в ім‘я України. Не підведіть!” — зазначив Аваков.
Нагадаємо, УНН повідомляв, що в керівному складі Національної поліції України почалися кадрові зміни. Інформація про це знайшла своє підтвердження у реєстрі декларацій уповноважених осіб.
Додамо, що за інформацією УНН, це не останні кадрові зміни, які очікуються у структурі МВС найближчим часом.
Довідка: 19 липня 2017 року В’ячеслав Аброськін був призначений першим заступником голови Національної поліції України.
Також 13 вересня 2017 року заступником голови Нацполіції був призначений Віталій Невгад.
Крім цього, 11 вересня голова Нацполіції представив новопризначеного керівника Головного слідчого управління Максима Цуцкірідзе.