Кадровые ротации в МВД: названы имена новых заместителей главы Нацполиции
Киев • УНН
КИЕВ. 12 сентября. УНН. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков принял отставку трех заместителей главы Нацполиции, а также назначил двух новых, передает УНН со ссылкой на пресс-службу МВД.
“В соответствии с приказом министра внутренних дел из рядов Национальной полиции уволен первый заместитель главы НПУ — руководитель криминальной полиции, генерал полиции второго ранга Вячеслав Аброськин, заместитель главы — начальник Главного следственного управления, генерал полиции третьего ранга Виталий Невгад, заместитель главы — начальник Департамента защиты экономики, генерал полиции третьего ранга Игорь Купранец”, — говорится в сообщении.
Кроме этого, приказом министра внутренних дел на должность первого заместителя главы Национальной полиции — руководителя криминальной полиции назначен генерал полиции третьего ранга Евгений Коваль, который ранее занимал должность начальника Департамента внутренней безопасности НПУ.
Подполковник полиции Максим Цуцкиридзе, занимавший должность заместителя руководителя ГСУ, решением министра назначен заместителем главы Национальной полиции — руководителем Главного следственного управления.
“Заместители главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин, Игорь Купранец и Виталий Невгад прекратили свою службу в органах Нацполиции. Они служили украинскому народу в сверхтяжелый переходный период для правоохранительных органов и во время войны на Донбассе. Спасибо за службу каждому. Новым руководителям желаю служить достойно во имя Украины. Не подведите!” — отметил Аваков.
Напомним, УНН сообщал, что в руководящем составе Национальной полиции Украины начались кадровые изменения. Информация об этом нашла свое подтверждение в реестре деклараций уполномоченных лиц.
Добавим, что по информации УНН, это не последние кадровые изменения, которые ожидаются в структуре МВД в ближайшее время.
Справка: 19 июля 2017 года Вячеслав Аброськин был назначен первым заместителем главы Национальной полиции Украины.
Также 13 сентября 2017 года заместителем председателя Нацполиции был назначен Виталий Невгад.
Кроме этого, 11 сентября главы Нацполиции представил нового руководителя Главного следственного управления Максима Цуцкиридзе.