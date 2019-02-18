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Віце-президент Єврокомісії відвідає Україну

Віце-президент Єврокомісії відвідає Україну

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 лютого. УНН. Віце-президент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс наступного тижня відвідає Україну. Про це заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін, передає УНН.

”Наступного тижня приїде Домбровскіс”, - заявив Клімкін.

Раніше стало відомо, що спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер приїде в Україну наступного тижня .

додамо, що президент Європейської Ради Дональд Туск цього тижня відвідає Київ та Львів.

Раніше УНН повідомляв, Клімкін готовий взяти участь у зустрічі в "нормандському форматі".

Нагадаємо, Волкер заявляв, що Росія не хоче нічого робити для врегулювання конфлікту на Донбасі.

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