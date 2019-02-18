Віце-президент Єврокомісії відвідає Україну
Київ • УНН
КИЇВ. 18 лютого. УНН. Віце-президент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс наступного тижня відвідає Україну. Про це заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін, передає УНН.
”Наступного тижня приїде Домбровскіс”, - заявив Клімкін.
Раніше стало відомо, що спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер приїде в Україну наступного тижня .
додамо, що президент Європейської Ради Дональд Туск цього тижня відвідає Київ та Львів.
Раніше УНН повідомляв, Клімкін готовий взяти участь у зустрічі в "нормандському форматі".
Нагадаємо, Волкер заявляв, що Росія не хоче нічого робити для врегулювання конфлікту на Донбасі.