Вице-президент Еврокомиссии посетит Украину
Киев • УНН
КИЕВ. 18 февраля. УНН. Вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис на следующей неделе посетит Украину. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает УНН.
"На следующей неделе приедет Домбровскис", - заявил Климкин.
Ранее стало известно, что специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер приедет в Украину на следующей неделе.
Добавим, что президент Европейского Совета Дональд Туск на этой неделе посетит Киев и Львов.
Ранее сообщал УНН, Климкин готов принять участие во встрече в "нормандском формате".
Напомним, Волкер заявлял, что Россия не хочет ничего делать для урегулирования конфликта на Донбассе.