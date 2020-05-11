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Віце-президент США не піде на карантин попри коронавірус у підлеглого

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 травня. УНН. Після виявлення інфікування коронавірусом прессекретаря віце-президента США Майка Пенса представник останнього заявив, що результати тесту самого віце-президента негативні, і він повернеться в Білий дім у понеділок. Про це УНН повідомляє з посиланням на Голос Америки.

Віце-президент США не піде на карантин попри коронавірус у підлеглого

Так, щонайменше два співробітники Білого дому заразилися коронавірусом, зокрема, представник особистої обслуги президента Дональда Трампа. Також Трамп підтвердив, що результати тесту Кеті Міллер, прессекретаря Пенса, яка також є дружиною помічника Трампа Стівена Міллера, виявилися позитивними.

"Віце-президент Пенс продовжить виконувати рекомендації медичного підрозділу Білого дому і не перебуває в карантині", - заявив при цьому його представник Девін О'Меллі.

Доктор Ентоні Фаучі, головний експерт Білого дому в боротьбі з коронавірусом, перебуває в самоізоляції, хоча його тест дав негативний результат.

Всього в США виявлено понад 1,3 мільйона інфікованих, понад 80 тисяч людей померли. Найсерйозніший удар епідемія завдала по штату Нью-Йорк, де станом на неділю було 335 395 виявлених випадків захворювання і 26 670 смертей.

При цьому деякі райони штату Нью-Йорк і сусідніх штатів налаштовані на часткове відновлення роботи бізнесу з 15 травня, після того як деякі штати з більш низькими показниками інфікованості почали послаблювати обмеження.

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