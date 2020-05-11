Віце-президент США не піде на карантин попри коронавірус у підлеглого
Київ • УНН
КИЇВ. 11 травня. УНН. Після виявлення інфікування коронавірусом прессекретаря віце-президента США Майка Пенса представник останнього заявив, що результати тесту самого віце-президента негативні, і він повернеться в Білий дім у понеділок. Про це УНН повідомляє з посиланням на Голос Америки.
Так, щонайменше два співробітники Білого дому заразилися коронавірусом, зокрема, представник особистої обслуги президента Дональда Трампа. Також Трамп підтвердив, що результати тесту Кеті Міллер, прессекретаря Пенса, яка також є дружиною помічника Трампа Стівена Міллера, виявилися позитивними.
"Віце-президент Пенс продовжить виконувати рекомендації медичного підрозділу Білого дому і не перебуває в карантині", - заявив при цьому його представник Девін О'Меллі.
Доктор Ентоні Фаучі, головний експерт Білого дому в боротьбі з коронавірусом, перебуває в самоізоляції, хоча його тест дав негативний результат.
Всього в США виявлено понад 1,3 мільйона інфікованих, понад 80 тисяч людей померли. Найсерйозніший удар епідемія завдала по штату Нью-Йорк, де станом на неділю було 335 395 виявлених випадків захворювання і 26 670 смертей.
При цьому деякі райони штату Нью-Йорк і сусідніх штатів налаштовані на часткове відновлення роботи бізнесу з 15 травня, після того як деякі штати з більш низькими показниками інфікованості почали послаблювати обмеження.