У США ще один підлеглий віцепрезидента Пенса захворів на коронавірус
Київ • УНН
КИЇВ. 9 травня. УНН. У працівника офісу віцепрезидента Сполучених Штатів Майка Пенса виявили коронавірус. Цю інформацію Білий дім підтвердив 8 травня. Про це повідомляє УНН з посиланням на Радіо Свобода.
Відомо, що це другий випадок зараження серед підлеглих Пенса з березня. Деякі працівники Білого дому почали носити захисні маски.
Напередодні стало відомо, що коронавірусну хворобу виявили в особистого помічника президента США Дональда Трампа. Зараз президента та віцепрезидента тестують на наявність коронавірусу щоденно, хоча раніше такі тестування відбувалися кожен тиждень.
Минулого місяця Центр з контролю за запобігання хворобам США рекомендував громадянам носити маски під час зустрічей з іншими людьми, щоб допомогти сповільнити поширення коронавірусу.
Однак Пенс та Трамп уникали носіння засобів захисту, з’являючись на публіці.
Нагадаємо, зокрема віцепрезидента критикували за те, що 29 квітня він відвідав лікарню і був при цьому без маски.
Новина про захворювання працівника офісу Пенса затримала поїздку віцепрезидента до Айови 8 травня. Там він планує зустрітися з представниками духовенства, щоб обговорити умови "відповідальних" масових заходів.
Наразі відомо про 1,3 мільйона випадків захворювання на COVID-19 у США, з них 76 тисяч летальних. Це найвищі показники серед держав світу.