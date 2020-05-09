В США еще один подчиненный вице-президента Пенса заболел коронавирусом
Киев • УНН
КИЕВ. 9 мая. УНН. У работника офиса вице-президента Соединенных Штатов Майка Пенса обнаружили коронавирус. Эту информацию Белый дом подтвердил 8 мая. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Радио Свобода.
Известно, что это второй случай заражения среди подчиненных Пенса с марта. Некоторые работники Белого дома начали носить защитные маски.
Накануне стало известно, что коронавирусную болезнь обнаружили у личного помощника президента США Дональда Трампа. Сейчас президента и вице-президента тестируют на наличие коронавируса ежедневно, хотя такие тестирования происходили каждую неделю.
В прошлом месяце Центр по контролю за предотвращение болезни США рекомендовал гражданам носить маски во время встреч с другими людьми, чтобы помочь замедлить распространение коронавируса.
Однако Пенс и Трамп избегали ношения средств защиты, появляясь на публике.
Напомним, в частности вице-президента критиковали за то, что 29 апреля он посетил больницу и был при этом без маски.
Новость о заболевании работника офиса Пенса задержала поездку вице-президента в Айову 8 мая. Там он планирует встретиться с представителями духовенства, чтобы обсудить условия "ответственных" массовых мероприятий.
Известно о 1,3 миллиона случаев заболевания COVID-19 в США, из них 76 тысяч летальных. Это самые высокие показатели среди стран мира.