Віце-президент США Пенс почав користуватися маскою після критики
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. Віце-президент США Майкл Пенс почав користуватися медичною маскою після критики у ЗМІ. Про це повідомляє УНН з посиланням на NBC.
У четвер Пенс відвідав спільне підприємство General Motors і Ventec Life Systems з виготовлення апаратів штучної вентиляції легенів у штаті Індіана. Віце-президент і всі присутні були в масках.
Провідні американські ЗМІ розкритикували Пенса за те, що він подає поганий приклад громадянам країни.
Нагадаємо, раніше віце-президент США відвідав клініку без маски і пояснив чому.