Вице-президент США Пенс начал пользоваться маской после критики
Киев • УНН
КИЕВ. 1 мая. УНН. Вице-президент США Майкл Пенс начал пользоваться медицинской маской после критики в СМИ. Об этом сообщает УНН со ссылкой на NBC.
В четверг Пенс посетил совместное предприятие General Motors и Ventec Life Systems по изготовлению аппаратов искусственной вентиляции легких в штате Индиана. Вице-президент и все присутствующие были в масках.
Ведущие американские СМИ раскритиковали Пенса за то, что он подает дурной пример гражданам страны.
Напомним, ранее вице-президент США посетил клинику без маски и объяснил почему.