Вице-президент США не пойдет на карантин несмотря на коронавирус у подчиненного

$41.320.07
47.030.11
ukru
Произошел сбой в работе терминалов Привата: в банке говорят, что проблему уже устранили
Эксклюзив
15 апреля, 14:47 • 32593 просмотра

Произошел сбой в работе терминалов Привата: в банке говорят, что проблему уже устранили

15 апреля, 13:39 • 71332 просмотра

Генштаб подтвердил поражение пункта дислокации 448-й ракетной бригады рф, которая ударила по Сумам

Эксклюзив
15 апреля, 12:27 • 118521 просмотра

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают

15 апреля, 12:21 • 111569 просмотра

В угодье, где убили собаку из пистолета, раньше отдыхал Сытник, а его владелец баллотировался в депутаты.

Эксклюзив
15 апреля, 12:10 • 63956 просмотра

Устраивал собачьи бои и выстрелил животному в голову: мужчина уже находится в СИЗО за покушение на жизнь человека

15 апреля, 07:31 • 72654 просмотра

Зеленский предложил ВР продлить военное положение и мобилизацию еще на 90 суток

Эксклюзив
14 апреля, 16:00 • 186805 просмотра

Прикрываясь МВФ Гетманцев пытается протиснуть в Раду законопроект о деятельности ФГВФЛ

Эксклюзив
14 апреля, 13:44 • 150455 просмотра

Снижать цены на "чипсы и газированную воду" - это не о медицинской целесообразности. Нардеп раскритиковала Топ-100 лекарств от Минздрава

14 апреля, 12:59 • 158456 просмотра

Выбил окно автобуса и спас людей: что известно о 13-летнем Кирилле Ильяшенко, который стал героем Сум

Эксклюзив
14 апреля, 11:31 • 138599 просмотра

Фейковая инвалидность: сколько работников государственных и правоохранительных органов в поле зрения следователей – ответ ГБР

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+12°
2.9м/с
39%
Популярные новости

Болгария не планирует продавать Украине оборудование для достройки Хмельницкой АЭС – вице-премьер

15 апреля, 16:31 • 9034 просмотра

Все еще "не понимают" кремль: в рф угрожают Польше, странам Балтии и остерегаются НАТО

15 апреля, 16:31 • 10555 просмотра

Украл телефон у раненого: полиция задержала вора на месте ракетного удара в Сумах

15 апреля, 16:48 • 9966 просмотра

Google обучает ИИ разговаривать на языке дельфинов

15 апреля, 16:52 • 8700 просмотра

"Приватизировал" церковь и имущество на более 7 млн грн: в Киевской области разоблачили настоятеля храма УПЦ (МП)

15 апреля, 17:05 • 8290 просмотра
публикации

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают
Эксклюзив

15 апреля, 12:27 • 118521 просмотра

В угодье, где убили собаку из пистолета, раньше отдыхал Сытник, а его владелец баллотировался в депутаты.

15 апреля, 12:21 • 111569 просмотра

"Серый" iPhone: Почему небольшие сети продают технику Apple дешевле

15 апреля, 10:42 • 87545 просмотра

"Ровенская вертикаль": как Иванна Смачило возглавила Фонд государственного имущества Украины и при чем здесь министр Коваль

15 апреля, 09:24 • 99622 просмотра

Суд не указ: как АРМА под руководством Думы демонстрирует пренебрежение к закону

15 апреля, 07:22 • 129604 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Ярослав Железняк

Денис Шмыгаль

Дональд Трамп

Михаил Радуцкий

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Европа

Китай

Реклама
УНН Lite

Джонни Депп возвращается в кино в триллере "Day Drinker" от Lionsgate

15 апреля, 18:07 • 6010 просмотра

"Я сдаюсь": Кейт Бланшетт объявила о завершении актерской карьеры

15 апреля, 16:03 • 11508 просмотра

HBO официально подтвердил актерский состав сериала "Гарри Поттер"

15 апреля, 15:02 • 14162 просмотра

Меган Маркл откровенно рассказала о выкидыше и послеродовой преэклампсии в новом подкасте

15 апреля, 14:44 • 16943 просмотра

Hermès обогнала LVMH и стала самой дорогой компанией в категории предметов роскоши

15 апреля, 14:29 • 18923 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Boeing 737 MAX

Телеграмма

Шахед-136

БМ-27 "Ураган"

Вице-президент США не пойдет на карантин несмотря на коронавирус у подчиненного

Киев • УНН

 • 13750 просмотра

КИЕВ. 11 мая. УНН. После выявления инфицирования коронавирусом пресс-секретаря вице-президента США Майка Пенса представитель последнего заявил, что результаты теста самого вице-президента отрицательные, и он вернется в Белый дом в понедельник. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Голос Америки.

Вице-президент США не пойдет на карантин несмотря на коронавирус у подчиненного

Так, по меньшей мере два сотрудника Белого дома заразились коронавирусом, в частности, представитель личной обслуги президента Дональда Трампа. Также Трамп подтвердил, что результаты теста Кэти Миллер, пресс-секретаря Пенса, которая также является женой помощника Трампа Стивена Миллера, оказались положительными.

"Вице-президент Пенс продолжит выполнять рекомендации медицинского подразделения Белого дома и не находится в карантине", - заявил при этом его представитель Девин О'Мэлли.

Доктор Энтони Фаучи, главный эксперт Белого дома в борьбе с коронавирусом, находится в самоизоляции, хотя его тест дал отрицательный результат.

Всего в США выявлено более 1,3 миллиона инфицированных, более 80 000 человек умерли. Самый серьезный удар эпидемия нанесла по штату Нью-Йорк, где на воскресенье было 335 395 выявленных случаев заболевания и 26 670 смертей.

При этом некоторые районы штата Нью-Йорк и соседних штатов настроены на частичное возобновление работы бизнеса с 15 мая, после того как некоторые штаты с более низкими показателями инфицированности начали ослаблять ограничения.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира
Brent
$64.67
Bitcoin
$83,634.70
S&P 500
$5,403.88
Tesla
$252.37
Газ TTF
$34.41
Золото
$3,286.74
Ethereum
$1,598.73