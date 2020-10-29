Витік газу на столичному колекторі: у Київводоканалі озвучили попередню причину аварії

"Триває службове розслідування, яке має встановити обставини і причини надзвичайної ситуації, що сталась вчора на Новодарницькому колекторі... 28 жовтня під час ремонтних робіт постраждали 3 наших співробітники - один наш колега згодом помер у реанімації, інший ще перебуває у лікарні, ще один лікується вдома. Кожен не залишиться без уваги і підтримки з боку підприємства. Усі витрати на їх лікування, а також на поховання загиблого та допомогу його родині бере на себе Київводоканал. Наразі, за попередньою версією, відбулася стрімка зміна гідропневматичного режиму у колекторі, що обумовило раптовий викид сірководню", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що двоє комунальників, що працювали на глибині, були екіпіровані з дотриманням правил техніки безпеки праці - користувались газоаналізаторами та, відповідно до правил, мали на собі страховочні пояси, завдяки яким, коли стався гідравлічний удар, вони змогли втриматись.

Нагадаємо, на колекторі у Києві стався витік газу, постраждали комунальники. За попередньою інформацією, отруєння отримали троє людей.