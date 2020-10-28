На колекторі у Києві стався витік газу, постраждали комунальники

"Під час проведення планових робіт на Новодарницькому колекторі на вул. Тростянецькій, 8 сталася надзвичайна ситуація — за попередньою інформацією витік газу", - повідомили у КМДА з посиланням на інформацію ПрАТ “АК “Київводоканал”.

За інформацією “Київводоканалу”, внаслідок події постраждали працівники, їм усім надана медична допомога. Ведеться службове розслідування.

Нагадаємо, з чотирьох постраждалих в результаті вибуху на газорозподільній підстанції у Харківській області двоє людей померли.