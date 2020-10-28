На колекторі у Києві стався витік газу, постраждали комунальники
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. На Новодарницькому колекторі у Києві стався, попереднього, витік газу, постраждали працівники “Київводоканалу”. Про це УНН повідомляє з посиланням на повідомлення пресслужби КМДА.
"Під час проведення планових робіт на Новодарницькому колекторі на вул. Тростянецькій, 8 сталася надзвичайна ситуація — за попередньою інформацією витік газу", - повідомили у КМДА з посиланням на інформацію ПрАТ “АК “Київводоканал”.
За інформацією “Київводоканалу”, внаслідок події постраждали працівники, їм усім надана медична допомога. Ведеться службове розслідування.
Нагадаємо, з чотирьох постраждалих в результаті вибуху на газорозподільній підстанції у Харківській області двоє людей померли.