На коллекторе в Киеве произошла утечка газа, пострадали коммунальщики
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. На Новодарницком коллекторе в Киеве произошла, предварительного, утечка газа, пострадали работники "Киевводоканала". Об этом УНН сообщает со ссылкой на сообщение пресс-службы КГГА.
"Во время проведения плановых работ на Новодарницком коллекторе на ул. Тростянецкой, 8 произошло ЧП - по предварительной информации утечка газа", - сообщили в КГГА со ссылкой на информацию ЧАО "АК "Киевводоканал".
По информации "Киевводоканала", в результате происшествия пострадали работники, им всем оказана медицинская помощь. Ведется служебное расследование.
Напомним, из четырех пострадавших в результате взрыва на газораспределительной подстанции в Харьковской области два человека умерли.