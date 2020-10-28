Витік газу на колекторі у Києві: отруїлися троє людей
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Під час виконання ремонтних робіт у колекторі в Києві, внаслідок витоку газу, отруїлося троє працівників. Про це повідомили в пресслужбі поліції Києва, передає УНН.
“Близько 11 години до поліції Києва від лікарів надійшло повідомлення про те, що у Дарницькому районі на вулиці Тростянецькій у колекторі постраждали працівники”, - йдеться в повідомленні.
За попередньою інформацією, під час аварійно-ремонтних робіт колектора відбувся витік суміші газу, якою "отруїлися троє працівників установи". Наразі їм надається медична допомога.
На місці події поліцейські проводять першочергові слідчі дії та встановлюють усі обставини події.
Подія зареєстрована. Наразі проводиться перевірка, за результатами якої буде надана правова кваліфікація цій події.
Раніше стало відомо, що на колекторі у Києві стався витік газу, постраждали комунальники.
Нагадаємо, що 28 жовтня на Харківщині вибухнула газорозподільна підстанція, дві людини загинуло.