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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
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Утечка газа на коллекторе в Киеве: отравились три человека

Утечка газа на коллекторе в Киеве: отравились три человека

Киев  •  УНН

 • 14908 просмотра

КИЕВ. 28 октября. УНН. Во время выполнения ремонтных работ в коллекторе в Киеве, в результате утечки газа, отравились трое работников. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева, передает УНН.

"Около 11:00 в полицию Киева от врачей поступило сообщение о том, что в Дарницком районе на улице Тростянецкой в коллекторе пострадали работники", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, во время аварийно-ремонтных работ коллектора произошла утечка смеси газа, которой "отравились трое работников предприятия". Сейчас им оказывается медицинская помощь.

На месте происшествия полицейские проводят первоочередные следственные действия и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Происшествие зарегистрировано. В настоящее время проводится проверка, по результатам которой будет дана правовая квалификация этому событию.

Ранее стало известно, что на коллекторе в Киеве произошла утечка газа, пострадали коммунальщики.

Напомним, что 28 октября в Харьковской области взорвалась газораспределительная подстанция, два человека погибли.

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