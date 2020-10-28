Утечка газа на коллекторе в Киеве: отравились три человека
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. Во время выполнения ремонтных работ в коллекторе в Киеве, в результате утечки газа, отравились трое работников. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева, передает УНН.
"Около 11:00 в полицию Киева от врачей поступило сообщение о том, что в Дарницком районе на улице Тростянецкой в коллекторе пострадали работники", - говорится в сообщении.
По предварительной информации, во время аварийно-ремонтных работ коллектора произошла утечка смеси газа, которой "отравились трое работников предприятия". Сейчас им оказывается медицинская помощь.
На месте происшествия полицейские проводят первоочередные следственные действия и устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Происшествие зарегистрировано. В настоящее время проводится проверка, по результатам которой будет дана правовая квалификация этому событию.
Ранее стало известно, что на коллекторе в Киеве произошла утечка газа, пострадали коммунальщики.
Напомним, что 28 октября в Харьковской области взорвалась газораспределительная подстанция, два человека погибли.