Утечка газа на столичном коллекторе: в Киевводоканале озвучили предварительную причину аварии

"Продолжается служебное расследование, которое должно установить обстоятельства и причины чрезвычайной ситуации, произошедшей вчера на Новодарницкое коллекторе... 28 октября во время ремонтных работ пострадали 3 наших сотрудников - один наш коллега впоследствии скончался в реанимации, другой еще находится в больнице, еще один лечится дома. Каждый не останется без внимания и поддержки со стороны предприятия. Все расходы на их лечение, а также на погребение погибшего и помощь его семье берет на себя Киевводоканал. Сейчас, по предварительной версии, произошла стремительная смена гидропневматической режима в коллекторе, что обусловило внезапный выброс сероводорода", - говорится в сообщении.

Отмечается, что двое коммунальщиков, которые работали на глубине, были экипированы с соблюдением правил техники безопасности труда - пользовались газоанализаторами и, согласно правилам, были одеты в страховочные пояса, благодаря которым, когда произошел гидравлический удар, они смогли удержаться.

Напомним, на коллекторе в Киеве произошла утечка газа, пострадали коммунальщики. По предварительной информации, отравление получили три человека.