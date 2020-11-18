Високогір'я Карпат вкрило снігом
Київ • УНН
КИЇВ. 18 листопада. УНН. Високогір'я українских Карпат вкрило снігом, місцями сніговий покрив - до 2 сантиметрів. Відповідним відео поділився Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост, передає УНН.
"Станом на 8:30, 18 листопада на горі Піп Іван Чорногірський ясно. Вітер західний 1-2 м/с. Температура повітря -3 °С. Сніговий покрив 1-2 см", - йдеться у повідомленні.
Гора Піп Іван - одна з найвищих вершин українських Карпат, з висотою 2028 м. Розташована на південно-східному кінці головного хребта масиву Чорногора, на межі Івано-Франківської та Закарпатської областей.
Це вже не вперше у цьому сезоні, коли у Карпатах випав сніг.
Утім, по Україні зимова погода розігралася лише з 15 листопада. Так, минулими вихідними сніжило на півночі та сході країни, звідти негода перемістилася і до Києва.
На ранок 18 листопада вже у трьох областях випало до 3 сантиметрів снігу.