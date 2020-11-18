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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
15:53 • 39259 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
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4 марта, 10:59 • 93740 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 100173 просмотра

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4 марта, 08:59 • 103262 просмотра

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Высокогорье Карпат покрыло снегом

Высокогорье Карпат покрыло снегом

Киев  •  УНН

 • 13094 просмотра

КИЕВ. 18 ноября. УНН. Высокогорье украинских Карпат покрыло снегом, местами снежный покров - до 2 сантиметров. Соответствующим видео поделился Черногорский горный поисково-спасательный пост, передает УНН.

"По состоянию на 8:30 18 ноября на горе Поп Иван Черногорский ясно. Ветер западный 1-2 м/с. Температура воздуха -3°С. Снежный покров 1-2 см", - говорится в сообщении.

Гора Поп Иван - одна из самых высоких вершин украинских Карпат, с высотой 2028 м. Расположена на юго-восточном конце главного хребта массива Черногора, на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей.

Это уже не первый раз в этом сезоне, когда в Карпатах выпал снег.

Впрочем, по Украине зимняя погода разыгралась только с 15 ноября. Так, в минувшие выходные снежило на севере и востоке страны, оттуда непогода переместилась и в Киев.

На утро 18 ноября уже в трех областях выпало до 3 сантиметров снега.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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