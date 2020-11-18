Высокогорье Карпат покрыло снегом

"По состоянию на 8:30 18 ноября на горе Поп Иван Черногорский ясно. Ветер западный 1-2 м/с. Температура воздуха -3°С. Снежный покров 1-2 см", - говорится в сообщении.

Гора Поп Иван - одна из самых высоких вершин украинских Карпат, с высотой 2028 м. Расположена на юго-восточном конце главного хребта массива Черногора, на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей.

Это уже не первый раз в этом сезоне, когда в Карпатах выпал снег.

Впрочем, по Украине зимняя погода разыгралась только с 15 ноября. Так, в минувшие выходные снежило на севере и востоке страны, оттуда непогода переместилась и в Киев.

На утро 18 ноября уже в трех областях выпало до 3 сантиметров снега.