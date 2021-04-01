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Вісім тисяч гривень не врятують бізнес від закриття: Івченко назвав антикризові заходи під час коронакризи

Вісім тисяч гривень не врятують бізнес від закриття: Івченко назвав антикризові заходи під час коронакризи

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 квітня. УНН. Народний депутат від фракції "Батьківщина" Вадим Івченко вважає, що вісім тисяч гривень від держави не зможуть допомогти бізнесу під час економічної коронакризи, повідомляє УНН.

Натомість значно ефективнішими, на його думку, можуть стати податкові пільги, допомога з оплатою житлово-комунальних послуг і зменшення кредитного навантаження.

Цитата:

"Вісім тисяч не допоможуть бізнесу. Бізнесу допоможуть реструктуризація кредитів, зменшена відсоткова ставка по кредитах, відстрочення сплати податків, реструктуризація або канікули чи сплата податків вже після пандемії. Бізнесу допоможе непряма підтримка держави, де вона частково сплатить за певні житлово-комунальні послуги. Особливо потребують підтримки ті, хто закривається і хто має маленький середній сімейний бізнес. Тому половинчасті рішення тут не приймаються", - вважає Івченко.

Деталі

Народний депутат також зауважив, що фракція "Батьківщина" запропонувала законопроекти, якими пропонує дієву програму допомоги малим і середнім підприємцям, однак поки що влада не зацікавлена у їхньому розгляді.

"Батьківщина" давно запропонувала законопроекти, які можуть розв'язувати питання з кредитуванням, з низькою ставкою по кредитах, щоб дієво та не на словах підтримати підприємців під час ковідної кризи. Сприянням і компенсаціями ми захистимо бізнесу від закриття", - впевнений Івченко.

Що було раніше

30 березня Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроект № 5300 про надання допомоги застрахованим особам на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2. 

Доповнення

Нагадаємо, народний депутат Вадим Івченко раніше розповів, що фракція вже майже місяць збирає підписи для позачергового засідання Верховної Ради з метою розгляду законопроекту про зменшення тарифів для населення. Серед нардепів-представників партії “Слуга народу” майже ніхто не підтримав ініціативу. 

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