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3 марта, 21:00 • 51922 просмотра

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Восемь тысяч гривен не спасут бизнес от закрытия: Ивченко назвал антикризисные меры во время коронакризиса

Восемь тысяч гривен не спасут бизнес от закрытия: Ивченко назвал антикризисные меры во время коронакризиса

Киев  •  УНН

 • 23140 просмотра

КИЕВ. 1 апреля. УНН. Народный депутат от фракции "Батькивщина" Вадим Ивченко считает, что восемь тысяч гривен от государства не смогут помочь бизнесу во время экономического коронакризиса, сообщает УНН.

Зато значительно эффективными, по его мнению, могут стать налоговые льготы, помощь с оплатой жилищно-коммунальных услуг и уменьшение кредитной нагрузки.

Цитата:

"Восемь тысяч не помогут бизнесу. Бизнесу помогут реструктуризация кредитов, уменьшенная процентная ставка по кредитам, отсрочка уплаты налогов, реструктуризация или каникулы или уплата налогов уже после пандемии. Бизнесу поможет косвенная поддержка государства, где оно частично оплатит определенные жилищно-коммунальные услуги. Особенно нуждаются в поддержке те, кто закрывается и кто имеет маленький средний семейный бизнес. Поэтому половинчатые решения здесь не принимаются", - считает Ивченко.

Детали

Народный депутат также отметил, что фракция "Батькивщина" предложила законопроекты, которыми предлагает действенную программу помощи малым и средним предпринимателям, однако пока власть не заинтересована в их рассмотрении.

"Батькивщина" давно предложила законопроекты, которые могут решать вопрос с кредитованием, с низкой ставкой по кредитам, чтобы действенно и не на словах поддержать предпринимателей во время ковидного кризиса. Содействием и компенсациями мы защитим бизнеса от закрытия", - уверен Ивченко.

Что было раньше

30 марта Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект № 5300 о предоставлении помощи застрахованным лицам на период осуществления ограничительных противоэпидемических мероприятий, введенных с целью предотвращения распространения острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2.

Дополнение

Напомним, народный депутат Вадим Ивченко ранее рассказал, что фракция уже почти месяц собирает подписи для внеочередного заседания Верховной Рады с целью рассмотрения законопроекта об уменьшении тарифов для населения. Среди нардепов-представителей партии "Слуга народа" почти никто не поддержал инициативу.

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