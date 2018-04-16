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Виробництво атомної електроенергії в І кварталі скоротилося майже на 8%

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 квітня. УНН. "Енергоатом" на 7,5% у І кварталі скоротив виробництво електроенергії. Про це свідчать дані, опублікований в звіті компанії про підсумки роботи в І кварталі 2018 року, передає УНН.

Зокрема, згідно з даними, наведеними у звіті, в січні-березні 2018 року електростанціями “Енергоатому” вироблено 22 млрд 45,3 млн кВт*год, що на 7,5% або на 1 млрд 792,5 млн кВт*ч менше, ніж у відповідному періоді минулого року.

Водночас в компанії відзначили, що планове завдання з виробництва електроенергії в цьому періоді перевиконано на 1,9%

Також повідомляється, що за І квартал “Енергоатом” відпустив в оптовий ринок електроенергії на 13 млрд 651,1 млн грн, що на 8% більше, ніж за аналогічний період 2017 року (12 млрд 637,5 млн грн).

Нагадаємо, “Енергоатом” очікує якнайшвидшого затвердження тендерної документації, необхідної для проведення конкурсу з визначення приватного партнера по проекту “Енергетичний міст “Україна-ЄС”.

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