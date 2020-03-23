Виробники продуктів харчування продовжать роботу - міністерство
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Обмежувальні заходи не торкнуться виробників продуктів харчування. Про це УНН повідомили у пресслужбі заступника міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тараса Висоцького.
Зазначимо, що цього тижня в Україні можуть ввести надзвичайний стан. З власних джерел УНН стало відомо про те, що під обмежувальні заходи можуть потрапити виробники продуктів харчування.
Утім, у Мінекономіки таку інформацію спростували.
"Спростовуємо, такі заходи не розглядаються", - заявили у пресслужбі заступника міністра.
Нагадаємо, виробники продуктів харчування нині працюють в посиленому режимі.
"Наш Яготинський завод в ці дні працює як звір. Виробляючи 310-320 тонн продукції замість звичайних 270. Заявки торгівлі забезпечуємо повністю", - написав у Facebook Олександр Деркач.
На повну потужність працює і найбільший виробник курятини "Наша Ряба", компанія МХП. З причини того, що курятина має противірусні властивості - попит на неї зараз підвищений.
Також нагадаємо, відсьогодні, 23 березня, у Києві на період карантину припиняє роботу наземний громадський транспорт. Деякі маршрути курсуватимуть для окремих категорій громадян. Детально тут.