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Виробники продуктів харчування продовжать роботу - міністерство

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 березня. УНН. Обмежувальні заходи не торкнуться виробників продуктів харчування. Про це УНН повідомили у пресслужбі заступника міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тараса Висоцького.

Зазначимо, що цього тижня в Україні можуть ввести надзвичайний стан. З власних джерел УНН стало відомо про те, що під обмежувальні заходи можуть потрапити виробники продуктів харчування.

Утім, у Мінекономіки таку інформацію спростували.

"Спростовуємо, такі заходи не розглядаються", - заявили у пресслужбі заступника міністра.

Нагадаємо, виробники продуктів харчування нині працюють в посиленому режимі.

"Наш Яготинський завод в ці дні працює як звір. Виробляючи 310-320 тонн продукції замість звичайних 270. Заявки торгівлі забезпечуємо повністю", - написав у Facebook Олександр Деркач.

На повну потужність працює і найбільший виробник курятини "Наша Ряба", компанія МХП. З причини того, що курятина має противірусні властивості - попит на неї зараз підвищений. 

Також нагадаємо, відсьогодні, 23 березня, у Києві на період карантину припиняє роботу наземний громадський транспорт. Деякі маршрути курсуватимуть для окремих категорій громадян. Детально тут.

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