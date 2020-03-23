Производители продуктов питания продолжат работу - министерство
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. Ограничительные меры не коснутся производителей продуктов питания. Об этом сообщили УНН в пресс-службе заместителя министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тараса Высоцкого.
Отметим, что на этой неделе в Украине могут ввести чрезвычайное положение. Из собственных источников УНН стало известно о том, что под ограничительные меры могут попасть производители продуктов питания.
Впрочем, в Минэкономики такую информацию опровергли.
"Опровергаем, такие меры не рассматриваются", - заявили в пресс-службе заместителя министра.
Напомним, производители продуктов питания сейчас работают в усиленном режиме.
"Наш Яготинский завод в эти дни работает как зверь. Производя 310-320 тонн продукции вместо обычных 270. Заявки торговли обеспечиваем полностью", - написал в Facebook Александр Деркач.
На полную мощность работает и крупнейший производитель курятины "Наша Ряба", компания МХП. В виду того, что курятина имеет противовирусные свойства - спрос на нее сейчас повышенный.
Также напомним, с сегодняшнего дня, 23 марта, в Киеве на период карантина прекращает работу наземный общественный транспорт. Некоторые маршруты будут курсировать для отдельных категорий граждан. Подробно здесь.