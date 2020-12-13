Виробник вакцини дав прогноз по боротьбі з COVID-19

“Нам потрібно бути впевненими в тому, що ми зможемо взяти під контроль захворювання і пандемію до кінця наступного літа”, — заявив Шахін.

За його оцінкою, переламати ситуацію в США можна тільки після вакцинації не менше 30% американців.

“Це може статися вже в квітні наступного року за умови наявності готової до застосування вакцини”, — вважає глава BioNTech.

Відзначимо, що ця німецька компанія обіцяла надати країнам світу 1,3 млрд доз своєї вакцини до кінця 2021 року.

Нагадаємо, вакцина Pfizer була дозволена до застосування регулюючими органами США, а початок вакцинації заплановано на 14 грудня. Число випадків захворювання коронавірусом в Америці стрімко зростає. При цьому відділення інтенсивної терапії в лікарнях по всій країні майже повністю завантажені. Понад 297 тис. американців померли від COVID-19. За рівнем смертності та кількості тих, що заразилися коронавірусом, США займають перше місце в світі.