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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 76433 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 100219 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 116449 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 151490 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 199478 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 195260 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 282867 просмотра

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Актуальное
Производитель вакцины дал прогноз по борьбе с COVID-19

Производитель вакцины дал прогноз по борьбе с COVID-19

Киев  •  УНН

 • 15285 просмотра

КИЕВ. 13 декабря. УНН. Распространение COVID-19 можно взять под контроль в следующем году при условии применения эффективной вакцины. Об этом в интервью Fox News заявил соучредитель BioNTech Угур Шахин, передает УНН.

“Нам нужно быть уверенными в том, что мы сможем взять под контроль заболевание и пандемию к концу следующего лета”, — заявил Шахин.

По его оценке, переломить ситуацию в США можно только после вакцинации не менее 30% американцев.

“Это может произойти уже в апреле следующего года при условии наличия готовой к применению вакцины”, — считает глава BioNTech.

Отметим, что эта германская компания обещала предоставить странам мира 1,3 млрд доз своей вакцины до конца 2021 года.

Напомним, вакцина Pfizer была разрешена к применению регулирующими органами США, а начало вакцинации запланировано на 14 декабря. Число случаев заболевания коронавирусом в Америке стремительно растет. При этом отделения интенсивной терапии в больницах по всей стране почти полностью загружены. Более 297 тыс. американцев умерли от COVID-19. По уровню смертности и количеству заразившихся коронавирусом США занимают первое место в мире.

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