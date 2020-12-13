Производитель вакцины дал прогноз по борьбе с COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. Распространение COVID-19 можно взять под контроль в следующем году при условии применения эффективной вакцины. Об этом в интервью Fox News заявил соучредитель BioNTech Угур Шахин, передает УНН.
“Нам нужно быть уверенными в том, что мы сможем взять под контроль заболевание и пандемию к концу следующего лета”, — заявил Шахин.
По его оценке, переломить ситуацию в США можно только после вакцинации не менее 30% американцев.
“Это может произойти уже в апреле следующего года при условии наличия готовой к применению вакцины”, — считает глава BioNTech.
Отметим, что эта германская компания обещала предоставить странам мира 1,3 млрд доз своей вакцины до конца 2021 года.
Напомним, вакцина Pfizer была разрешена к применению регулирующими органами США, а начало вакцинации запланировано на 14 декабря. Число случаев заболевания коронавирусом в Америке стремительно растет. При этом отделения интенсивной терапии в больницах по всей стране почти полностью загружены. Более 297 тыс. американцев умерли от COVID-19. По уровню смертности и количеству заразившихся коронавирусом США занимают первое место в мире.