Вино демонструє лідерство: продажі напою в торгових мережах США зросли на третину
Київ • УНН
КИЇВ. 8 травня. УНН. За рік (квітень 2020 до квітня 2019) онлайн продажі алкогольних напоїв в США зросли у 6 разів. Про це свідчать дані компанії Nielsen, передає УНН з посиланням на northbaybusinessjournal.com
Продажі алкоголю в стаціонарних торгових мережах теж зросли. Так, за останній тиждень квітня продажі вин зросли на 29,4%, столових вин - на 0,5%, ігристих вин - впали на 6,4%.
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Продажі пива збільшилися на 1,4%, сидру - на 6,3%.
"Загальний обсяг продажів алкогольних напоїв за останній тиждень квітня збільшився на 3,6%, в порівнянні з попереднім тижнем, і на 26,4% в річному вираженні", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, як писав УНН, в цьому році на українському ринку алкоголю з'явився новий винний напій небесно-блакитного кольору CAPRIZO.