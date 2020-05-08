Вино демонстрирует лидерство: продажи напитка в торговых сетях США выросли на треть
Киев • УНН
КИЕВ. 8 мая. УНН. За год (апрель 2020 к апрелю 2019) онлайн продажи алкогольных напитков в США выросли в 6 раз. Об этом свидетельствуют данные компании Nielsen, передает УНН со ссылкой на northbaybusinessjournal.com
Продажи алкоголя в стационарных торговых сетях тоже выросли. Так, за последнюю неделю апреля продажи вин выросли на 29,4%, столовых вин - на 0,5%, игристых вин - упали на 6,4%.
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Продажи пива увеличились на 1,4%, сидра - на 6,3%.
"Общий объем продаж алкогольных напитков за последнюю неделю апреля увеличился на 3,6%, по сравнению с предыдущей неделей, и на 26,4% в годовом выражении", - говорится в сообщении.
Напомним, как писал УНН, в этом году на украинском рынке алкоголя появился новый винный напиток небесно-голубого цвета CAPRIZO.