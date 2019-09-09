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Вінниччина лідирує за кількістю нових випадків кору

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 вересня. УНН. Протягом минулого тижня на кір захворіли 153 людини, найбільше нових випадків кору зареєстровано у Вінницькій області, передає УНН із посиланням на дані Центру громадського здоров’я МОЗ України.

"За оперативними даними Центру громадського здоров’я України, протягом 36-го тижня 2019 року на кір захворіли 153 людини — 92 дорослих і 61 дитина", - йдеться в повідомленні.

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З 29 серпня до 5 вересня найбільше нових випадків кору зареєстровано у Вінницькій області (22 хворих: 14 дорослих та 8 дітей), м. Київ (16: 8 дорослих і 8 дітей), Одеській (15: 8 дорослих та 8 дітей), Херсонській (12: 11 дорослих і 1 дитина) та Чернівецькій (9: 2 дорослих і 7 дітей) областях.

"З початку року (з 28 грудня 2018 р. до 5 вересня 2019 року) на кір захворіли 57 746 людей — 27 357 дорослих і 30 389 дітей, від ускладнень кору померли 19 людей. Протягом спалаху, з літа 2017 року, на кір захворіли більш ніж 115 000 людей, 40 з яких померли", - проінформували у центрі.

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Нагадаємо, у чотири країни Європи знову повернувся кір.

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