До чотирьох європейських країн повернувся кір
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. У Всесвітній організації охорони здоров'я повідомили, що у чотири країни Європи знову повернувся кір, повідомляє УНН з посиланням на Голос Америки.
Албанія, Чехія, Греція та Велика Британія втратили статус країн, які перемогли кір.
За перше півріччя 2019 року у Європі зареєстровано близько 90 тисяч випадків зараження на кір. Тоді як за весь 2018 рік було зареєстровано всього 84 462 випадки, повідомляють у Всесвітній організації охорони здоров’я.
Така ситуація в країнах виникла вперше з 2012 року.
"Продовження захворювань на кір викликають глибоке занепокоєння. Якщо у кожному суспільстві не буде забезпечений і збережений високий рівень імунізації, то непотрібні страждання і для дітей, і для дорослих обов’язково продовжаться. Не можна буде уникнути й трагічних смертей", - заявив голова незалежної групи експертів РКВ доктор Гюнтер Пфаф.
Сьогодні УНН писав, що в Україні від кору померла невакцинована дитина.