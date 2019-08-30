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До чотирьох європейських країн повернувся кір

До чотирьох європейських країн повернувся кір

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 серпня. УНН. У Всесвітній організації охорони здоров'я повідомили, що у чотири країни Європи знову повернувся кір, повідомляє УНН з посиланням на Голос Америки.

Албанія, Чехія, Греція та Велика Британія втратили статус країн, які перемогли кір.

За перше півріччя 2019 року у Європі зареєстровано близько 90 тисяч випадків зараження на кір. Тоді як за весь 2018 рік було зареєстровано всього 84 462 випадки, повідомляють у Всесвітній організації охорони здоров’я.

Така ситуація в країнах виникла вперше з 2012 року.

"Продовження захворювань на кір викликають глибоке занепокоєння. Якщо у кожному суспільстві не буде забезпечений і збережений високий рівень імунізації, то непотрібні страждання і для дітей, і для дорослих обов’язково продовжаться. Не можна буде уникнути й трагічних смертей", - заявив голова незалежної групи експертів РКВ доктор Гюнтер Пфаф.

Сьогодні УНН писав, що в Україні від кору померла невакцинована дитина.

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