В четыре европейские стран вернулась корь

Албания, Чехия, Греция и Великобритания потеряли статус стран, которые победили корь.

За первое полугодие 2019 года в Европе зарегистрировано около 90 тысяч случаев заражения корью. Тогда как за весь 2018 год было зарегистрировано всего 84 462 случая, сообщают во Всемирной организации здравоохранения.

Такая ситуация в странах возникла впервые с 2012 года.

"Продолжение заболеваний корью вызывают глубокое беспокойство. Если в каждом обществе не будет обеспечен и сохранен высокий уровень иммунизации, то ненужные страдания и для детей, и для взрослых обязательно продолжатся. Нельзя будет избежать и трагических смертей", - заявил председатель независимой группы экспертов РКВ доктор Гюнтер Пфафф.

Сегодня УНН писал, что в Украине от кори умер невакцинированный ребенок.